Мир 19 мая 2023, 16:46 Хиросима принимает G7. Антироссийскую повестку саммита дополнила ненависть к Китаю Политолог Марков: главная повестка саммита G7 в Хиросиме — перезагрузка однополярного мира YouTube

Читать 360tv в

В японском городе Хиросима на юго-западе острова Хонсю стартовал очередной саммит «Большой семерки». Мировые лидеры собрались для обсуждения санкций против России и Китая. Встреча не обойдется без приглашенной звезды — президента Украины. Однако он все никак не может определиться, лететь в Японию или выступать удаленно. Аналитики уверены, что глава киевского режима все же прибудет, поскольку в последнее время он не чувствует себя в безопасности дома.

Кто участвует в саммите G7 в Хиросиме

Япония принимает 49-й саммит «Большой семерки». В Хиросиму прибыли премьер-министр Великобритании Риши Сунак, глава правительства Италии Джорджа Мелонии, премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц.

Реклама

Также в Японию прилетели председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Среди первых лиц государств на встрече присутствовали французский лидер Эммануэль Макрон и его американский коллега Джо Байден.

Президент Соединенных Штатов традиционно продемонстрировал свои ментальные проблемы. Спускаясь под дождем по трапу самолета, 80-летний глава государства не смог открыть зонтик, который держал в руках, а позже назвал президентом Японии премьер-министра Фумио Кисиду.

Зеленский поучаствует в саммите G7

Среди приглашенных участников международной встречи на высшем уровне был заявлен и Владимир Зеленский. Сначала была информация, что он выступит в онлайн-формате, как и в прошлом году.

Позже стало известно, что Зеленского привезут в Японию на самолете американских ВВС после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств. Об этом официально заявила Служба национальной безопасности и обороны Украины.

Однако затем СНБО сообщила, что президент не поедет на саммит G7 в Японию, а все-таки поучаствует онлайн. Пока не ясно, что заставило главу киевского режима в очередной раз передумать и откуда именно он будет вести вещать на G7.

Чуть позже агентство Reuters написало, что Зеленский все-таки прилетит в Хиросиму. Ожидается, что он прибудет в субботу вечером. Сегодня украинский президент провел встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль-Саудом, которому должен был представить свою «формулу мира».

США не станут извиняться перед Японией

Накануне саммита в Хиросиме сотни японцев вышли на улицы с протестами. Они уверены, что их страну пытаются втянуть в Тайваньский кризис и войну против Китая. Это ясно по совместным военным учениям стран — членов G7 в Тихоокеанском регионе, сообщило новостное агентство «Синьхуа».

Историк и почетный профессор Городского университета Хиросимы Тосиюки Танака заявил, что место атомной бомбардировки используют для продвижения военного альянса под именем свободы и демократии. Суть G7 — желание богатых государств устанавливать правила и заставлять им следовать всех остальных.

Атомное облако над Хиросимой, 6 августа 1945 года / Викимедиа

Это подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что, хотя Байден и посетит Парк мира, разбитый в месте, где был эпицентр ядерного взрыва, никаких заявлений, а тем более извинений, не последует.

«Вместе с другими лидерами „Большой семерки“ он примет участие в возложении венков и ряде других мероприятий. Но это, с его точки зрения, не двусторонний момент. Он, как один из лидеров G7, приехал отдать дань уважения как истории, так и премьер-министру Кисиде, который родом из Хиросимы», — сказал Салливан.

Блокада России и Китая: какие решения примут страны «Большой семерки»

Кандидат политических наук Сергей Марков объяснил в разговоре с «360», что повестка саммита G7 будет иметь ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер. Главная цель — перезагрузка однополярного мира во главе с Соединенными Штатами и их союзниками из «Большой семерки».

На саммите будут обсуждать вопросы дальнейшего финансирования противостояния с Россией руками украинской армии. А также создание новой системы экономических санкций против КНР. Это будут главные темы встречи «Большой семерки». Сергей Марков

Марков уточнил, что G7 развивает идею о том, будто они должны освободить мир от «экономических принуждений» Китая и попытаться блокировать его сотрудничество с другими странами. На деле же они будут принуждать мир к отказу от партнерства с Москвой и Пекином.

Японцы, которые вышли на протесты из-за встречи G7, — это маленькие группы, которые не выражают мнение большинства жителей Хиросимы, подчеркнул политолог. Японию вполне устраивает поведение американцев — она существует как не вполне независимое государство: ее внешняя оборонная политика полностью под контролем Вашингтона.

Зачем Зеленскому участвовать в саммите G7

По словам политолога, присутствие на саммите президента Украины необходимо для продолжения его пиар-компании. Запад раскручивает Зеленского в качестве политической звезды. Потом этот политический капитал можно будет использовать для давления на другие страны.

Соединенные Штаты пытаются представить, будто Зеленский существует как самостоятельный независимый президент Украины, хотя на самом деле он лишь марионетка в руках оккупационного американского режима. Сергей Марков

Марков напомнил, что Зеленский предпочитает как можно реже бывать в Киеве. Атака беспилотников на Кремль перечеркнула все личные гарантии безопасности, которые давал президент России Владимр Путин в феврале 2022 года.

«Атака дронов на Кремль была организована по приказу Пентагона военной разведкой Украины, которая находится под полным контролем разведывательного управления Министерства обороны США», — подытожил собеседник «360».