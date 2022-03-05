Лавров упрекнул власти Украины в переносе переговоров с Россией

Украинская сторона придумывает различные предлоги, чтобы уклониться от нового раунда переговоров с российской делегацией. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова привел Telegram-канал RT.

«Задерживаются, переносят согласованные сроки. Пока новых сроков мы не получили», — заявил Лавров.

Также дипломат сказал, что Россия перепроверяет информацию о том, что якобы власти Херсона отказались от гуманитарной помощи.

Накануне Министерство обороны России сообщило о поставке более чем 140 тонн медикаментов и продовольствия для жителей Херсона.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия заняла крайне жесткую позицию на переговорах. Он отметил, что процесс общения продолжится в любом случае.

Второй раунд переговоров России и Украины завершился в минувший четверг, 3 марта, в Брестской области Белоруссии. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации местных жителей.