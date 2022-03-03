Переговоры России и Украины завершились. Что обсуждали

Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Об этом по итогам второго раунда переговоров сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Он с сожалением отметил, что украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.

«Обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект», — сказал Подоляк.

Стороны договорились о совместном создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки продуктов и медикаментов «в места наиболее ожесточенных боев».

Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что речь шла и о возможности временного прекращения огня в период эвакуации на территориях, где ее проводят. С этой целью, добавил Подоляк, в ближайшее время организуют специальные каналы связи и взаимодействия, а также разработают логистику.

«Мы продолжим обсуждение блока вопросов перемирия, наверное, в самое ближайшее время», — уточнил политик.

Помощник президента РФ Владимир Мединский добавил, что во втором раунде переговоров на обсуждении было три вопроса — военный, международно-гуманитарный и политическое урегулирование конфликта в будущем.

«Главный вопрос, который решили сегодня, — вопрос спасения людей», — сказал он.

Достигнутые с украинской стороной договоренности Мединский назвал существенным прогрессом.

«Россия призывает гражданских лиц <…> воспользоваться данными гуманитарными коридорами либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились», — заключил помощник Владимира Путина.