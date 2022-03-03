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    03 марта 2022, 20:37

    Переговоры России и Украины завершились. Что обсуждали

    Делегации России и Украины подвели итоги второго раунда переговоров

    Александра Ломейко, Наталья Жуковская

    Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Об этом по итогам второго раунда переговоров сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

    Он с сожалением отметил, что украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала.

    «Обсудили достаточно подробно гуманитарный аспект», — сказал Подоляк.

    Стороны договорились о совместном создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения и для доставки продуктов и медикаментов «в места наиболее ожесточенных боев».

    Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что речь шла и о возможности временного прекращения огня в период эвакуации на территориях, где ее проводят. С этой целью, добавил Подоляк, в ближайшее время организуют специальные каналы связи и взаимодействия, а также разработают логистику.

    «Мы продолжим обсуждение блока вопросов перемирия, наверное, в самое ближайшее время», — уточнил политик.

    Помощник президента РФ Владимир Мединский добавил, что во втором раунде переговоров на обсуждении было три вопроса — военный, международно-гуманитарный и политическое урегулирование конфликта в будущем.

    «Главный вопрос, который решили сегодня, — вопрос спасения людей», — сказал он.

    Достигнутые с украинской стороной договоренности Мединский назвал существенным прогрессом.

    «Россия призывает гражданских лиц <…> воспользоваться данными гуманитарными коридорами либо сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились», — заключил помощник Владимира Путина.