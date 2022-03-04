Минобороны: более 140 тонн продовольствия и медикаментов доставили в Херсон

Министерство обороны России сообщило о поставке более 140 тонн медикаментов и продовольствия для жителей Херсона. Об этом в своем Telegram-канале сообщила газета «Известия».

Два дня назад ведомство сообщило о полном взятии Херсона под свой контроль. Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил о том, что гражданская инфраструктура, транспорт и объекты жизнеобеспечения населения в городе работают в обычном режиме.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Токмак и Васильевка. В сообщении ведомства указано, что украинские военные там добровольно сложили оружие.

Девятый день продолжается военная специальная операция российских вооруженных сил на Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил ее основными задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.