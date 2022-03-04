«Позиция РФ на переговорах жесткая». Советник Зеленского исключил уступки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки, которые снизят защиту Украины, ее территориальной целостности. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на пресс-конференции выступил советник украинского лидера Михаил Подоляк.

Он заявил, что позиции Украины на переговорах с Россией поддерживаются другими странами. При этом позиции обеих делегаций достаточно жесткие, поэтому переговоры будут идти очень тяжело, но продолжатся в любом случае.

Подоляк объяснил, что переговоры идут в закрытом режиме, чтобы «хоть как-то двигаться». По его словам, позиция России украинской делегации полностью понятна, поэтому проблем в работе нет.

Второй раунд переговоров России и Украины завершился в минувший четверг, 3 марта, в Брестской области Белоруссии. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации местных жителей.

В населенные пункты, где ситуация особенно напряженная, начнут доставку продуктов и медикаментов.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что спасение людей стало главным решением второго тура переговоров. Также российская сторона заявила, что часть договоренностей необходимо закрепить документально. Следующий раунд переговоров стороны договорились провести в начале следующей недели.

Российские военные девятый день проводят специальную операцию по демилитаризации Украины. Они наносят удары по военным объектам соседней страны, чтобы защитить от военного наступления жителей Донбасса.