Мир 15 ноября 2022, 04:36 Лавров прибыл на заседание G20 Глава МИД России Лавров прибыл на заседание G20 Пресс-служба Кремля

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на место проведения саммита «Большой двадцатки», сообщил МИД РФ в Telegram. Его приветствовал президент Индонезии Джоко Видодо.

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Встреча «Группы двадцати» проходит на индонезийском острове Бали. Российский министр и индонезийский лидер при встрече пожали друг другу руки.

Заседание пройдет в отеле Apurva Kempinski. Российский министр прошел по красной дорожке саммита. В ближайшее время стартует первое из двух пленарных заседаний, в которых будет участвовать Лавров.

Желание встретиться с российским министром на полях саммита G20 ранее выразил генсек ООН Антониу Гутерриш. Однако официального представителя главы организации Фархан Хак отмечал, что договоренности об этом пока нет.

Саммит G20 будет проходить 15–16 ноября. Одной из важных тем станет продовольственная безопасность. Этому вопросу посвятят сессию. На полях саммита у Лаврова запланировано несколько двусторонних встреч. Но американских представителей в этом списке, скорее всего, не будет.

Президент России Владимир Путин не поехал в Индонезию из-за графика. Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране.