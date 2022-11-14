Мир 14 ноября 2022, 22:21 Гутерриш захотел встретиться с Лавровым на G20 Представитель ООН Хак: Гутерриш хотел бы встретиться с главой МИД России Лавровым на G20 РИА «Новости»

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил желание встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Индонезии. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак, его слова передало РИА «Новости».

«Он надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел», — заявил Хак.

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По поводу встречи генсека и президента США Джо Байдена пока нет решения, уточнил представитель офиса Гутерриша. Лавров сообщил, что на вторник запланированы выступления и работа над принятием итоговой декларации. Также в рамках саммита глава МИД России проведет несколько двусторонних встреч.

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Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о госпитализации Лаврова на Бали. Политологи уверены, что этот фейк придумали для раскрутки «информационного проекта», чтобы повысить кликабельность новостей.