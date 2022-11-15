Власть 15 ноября 2022, 01:41 Лавров примет участие в саммите G20 Глава МИД России Лавров примет участие в саммите G20 на Бали

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На Бали стартует саммит G20. Он будет проходить 15–16 ноября. Россию представит глава МИД РФ Сергей Лавров. Важной темой на саммите станет продовольственная безопасность, ей посвящена одна из сессий. Это особенно актуально, потому что через несколько дней истекает срок продуктовой сделки, заключенной в Стамбуле 22 июля. Будет ли она продлена, еще неизвестно.

Несмотря на то, что саммит официально еще не начался, весь предшествующий ему день изобилует новостями с Бали.

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Сразу после прибытия Лаврова на G20 индонезийские власти сообщили, что российского министра госпитализировали. Это оказалось фейком. Сам Лавров назвал вброс о своей внезапной болезни политической игрой.

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Кроме этого, состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский лидер назвал тайваньский вопрос линией, которую нельзя пересекать в отношениях между КНР и Америкой.

На полях саммита у главы российского МИД тоже запланировано несколько двусторонних встреч. Правда, представителей США, скорее всего, в этом списке не будет.

Лидер РФ Владимир Путин не приехал на Бали в связи с плотным графиком. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в России»