Власть 14 ноября 2022, 14:05 «Приоритет нахождения президента в России». Песков объяснил отказ Путина от поездки на G20 Пресс-секретарь Песков объяснил обстоятельствами отказ Путина от поездки на саммит G20 Пресс-служба Кремля

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Россию на высоком уровне представил на саммите G20 министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин не поехал в Индонезию из-за стечения обстоятельств, рассказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в России», — сообщил он.

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По этой причине государство представил Сергей Лавров. По словам Дмитрия Пескова, министр поддерживает контакт с широким кругом участников саммита. Представители других стран, если захотят, смогут через него пообщаться с Россией на высоком уровне.

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Сергей Лавров приехал на саммит G20 на Бали, сообщил RT. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова опубликовала видео, на котором он развеял слухи о своей госпитализации. Министр также рассказал, что «Большая двадцатка» заслушает выступления и примет общую декларацию.

Западные СМИ сообщили, что G20 не смогут принять антироссийскую декларацию. Представители Китая, Турции, Саудовской Аравии, Индии и ЮАР не стали осуждать Россию.