Лавров поговорил с Байденом за ужином на саммите G20 в Риме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на саммите G20 в Риме. Глава российского внешнеполитического ведомства и американский лидер встретились и пообщались во время ужина.

«Вчера за ужином нам удалось пообщаться с Джо Байденом», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова. Министр отметил, что не встретил на мероприятии государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Ранее Лавров заявил, что главный вывод из саммита G20 — это необходимость коллективного подхода к решению международных задач, в числе которых борьба с пандемией коронавируса и экономическая безопасность. По его словам, односторонние подходы после обсуждения этой проблемы оказались невостребованными.

Лидеры стран G20 опубликовали совместное коммюнике, в котором говорится о возобновлении международных поездок в трудных эпидемических условиях. Власти постараются сделать их максимально безопасными, прислушиваясь к советам профильных организаций.