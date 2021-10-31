Лавров назвал основной вывод из саммита G20

Главный вывод из саммита G20: необходимость коллективного подхода к решению международных задач. Односторонние решения не сработают. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Главный вывод, который можно сделать из этого саммита и работы не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию, в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

Он отметил, что большинство участников саммита «Большой двадцатки» поддержали необходимость принимать коллективные решения по международным вопросам. Такой метод позволит сохранить баланс интересов во многих сферах, в том числе и в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что лидеры стран G20 приняли решение возобновить международные поездки в трудных эпидемических условиях. Их сделают максимально безопасными с учетом рекомендаций профильных органов.