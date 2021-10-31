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    31 октября 2021, 17:06

    Лавров назвал основной вывод из саммита G20

    Глава МИД Лавров: продвижение односторонних подходов в мировой политике не работает

    Андрей Иванов

    Главный вывод из саммита G20: необходимость коллективного подхода к решению международных задач. Односторонние решения не сработают. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров назвал основной вывод из саммита G20

    «Главный вывод, который можно сделать из этого саммита и работы не только лидеров, но и экспертов, которые согласовали развернутую многостраничную декларацию, в том, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова.

    Он отметил, что большинство участников саммита «Большой двадцатки» поддержали необходимость принимать коллективные решения по международным вопросам. Такой метод позволит сохранить баланс интересов во многих сферах, в том числе и в борьбе с пандемией коронавируса.

    Ранее стало известно, что лидеры стран G20 приняли решение возобновить международные поездки в трудных эпидемических условиях. Их сделают максимально безопасными с учетом рекомендаций профильных органов.