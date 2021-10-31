Лидеры стран G20 договорились о безопасных международных поездках

Главы стран G20 на саммите в Риме договорились о возобновлении международных поездок в условиях пандемии коронавируса. Власти попытаются сделать их максимально безопасными в соответствии с рекомендациями профильных органов.

«Мы будем стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций, таких как ВОЗ, ИКАО, ИМО и ОЭСР», — приводит РИА «Новости» текст коммюнике по итогам встречи.

Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите призвал своих иностранных коллег ускорить процесс взаимного признания вакцин от коронавируса. Он также предложил разработать механизмы оперативного обновления препаратов на фоне стремительной мутации SARS-CoV-2. Глава Российского государства поторопил Всемирную организацию здравоохранения по вопросу решений о безопасности вакцин.

В начале пандемии практически все страны закрыли границы, чтобы остановить распространение коронавируса. Со временем сообщение начали восстанавливать. Практически везде сейчас действуют жесткие условия въезда, связанные с вакцинацией.