Госсекретарь США Блинкен обвинил Россию в блокировке совещания по правам человека

Совещание ОБСЕ по правам человека, запланированное на 28 сентября, в Варшаве не состоялось. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил в блокировке заседания Россию. Информация об этом появилась на сайте Госдепартамента.

Официальный Вашингтон выразил сожаление из-за попытки правительства России препятствовать контролю за ухудшением положения с правами человека.

«К сожалению, Совещание по рассмотрению выполнения обязательств по человеческому измерению ОБСЕ 2021 года не было созвано из-за решения российского правительства заблокировать встречу», — говорится в сообщении.

Энтони Блинкен добавил, что США не будут игнорировать нарушения прав человека, а также ожидают, что ОБСЕ и ее государства-участники все же проведут согласованные ежегодные встречи.

В столице Польши Варшаве 28 сентября должно было состояться открытие главной в Евразии конференции по правам человека.