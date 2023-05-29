Мир 29 мая 2023, 14:03 Лавров назвал бессмысленным продлевать зерновую сделку без учета требований России МИД РФ: продлевать зерновую сделку без учета требований России бессмысленно РИА «Новости»

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Зерновую сделку продлевать нет смысла, если в вопросе ее реализации нет прогресса. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, написали «Известия».

«Что касается дальнейшей судьбы этой черноморской инициативы, мы уже комментарии такие делали. Если все останется, как есть, а судя по всему так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она больше не функционирует», — заявил дипломат.

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Меморандум России и ООН не выполняется вообще, подчеркнул государственный деятель. Евросоюз, не смотря на все обещания, не собирается переподключать к международной системе SWIFT российские банки, в том числе и «Россельхозбанк».

Выполнение российской части зерновой сделки по факту так и не началось: киевский режим и его западные союзники блокируют экспорт продовольствия и удобрений. При этом РФ еще и обвинили в нарушении зерновой сделки. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Россия закрыла один из украинских портов, но не уточнил, какой именно.