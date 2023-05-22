Мир 22 мая 2023, 02:13 «Россельхозбанк» не будут переподключать к SWIFT — представитель ЕС Представитель дипломатии ЕС Стано: «Россельхозбанк» не будут переподключать к SWIFT РИА «Новости»

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Евросоюз не планирует переподключать к международной системе SWIFT российские банки, в том числе и «Россельхозбанк». Об этом в интервью «Известиям» сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано.

«Что касается деSWIFТинга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на спецоперацию России на Украине, рестрикции будут смягчены или вовсе сняты только после того, как конфликт завершится», — заявил Стано.

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Переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT является одним из условий Черноморской зерновой сделки, заключенной в Стамбуле в 2022 году. Это вторая часть пакетного договора в совокупности с другими условиями, которые до сих пор не выполнены.

Ранее в ООН заявили, что приступили к обсуждению возможность подключить российский банк к SWIFT. Между тем посол Украины в Турции уверен, что зерновая сделка не предусматривает выполнение требований России.