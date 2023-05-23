Мир 23 мая 2023, 21:09 Россия заявила о невыполнении Украиной обязательств зерновой сделки Постпред РФ в ООН Небензя: Украина и Запад блокируют экспорт российских удобрений РИА «Новости»

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Выполнение российской части зерновой сделки по факту не началось, киевский режим и его западные союзники блокируют экспорт продовольствия и удобрений. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Его процитировал ТАСС.

«Что касается меморандума Россия — ООН об экспорте российского продовольствия, то его выполнение фактически и не началось. Таким образом, Киев и его западные кураторы блокируют экспорт продовольствия и удобрений и одновременно обвиняют в этом других», — сказал он.

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По словам Небензи, ЕС и США продолжают заявлять об отсутствии санкции на экспорт продовольствия и удобрений, отказываясь разблокировать доступ к системе SWIFT Россельхозбанка и решать другие логистические проблемы, связанные с ограничительными мерами.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что операции с Россельхозбанком можно проводить вне системы SWIFT. По его словам, ООН продолжает вести работу над этим, писал RT.