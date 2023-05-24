Деньги 24 мая 2023, 06:33 Россию обвинили в нарушении зерновой сделки Представитель Госдепа США Миллер обвинил Россию в нарушении условий зерновой сделки РИА «Новости»

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Россию обвинили в нарушении условий зерновой сделки. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что доступ в один из трех украинских портов закрыли. Его процитировал «Интерфакс».

Он сказал, что российская сторона черноморских соглашений воспрепятствовала их осуществлению. В документах, подписанных ООН, Турцией, Россией и Украиной, указали три порта, из которых можно вывезти зерно. Мэттью Миллер заявил, что доступ к одному из них ограничили, но не уточнил, какому именно.

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«Россия отказывается допускать корабли в один из них. Это очевидное нарушение ее обязательств по черноморской зерновой инициативе», — сказал он.

Представитель Госдепа назвал зерновую сделку спасительной инициативой и заявил, что выход России из нее повлияет на глобальный продовольственный рынок.

Действие соглашений продлили на два месяца. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что они станут решающими для будущего всей зерновой сделки.