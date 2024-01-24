Мир 24 января 2024, 09:35 Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН Лавров напомнил Гутерришу о принципах беспристрастности ООН РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу в Нью-Йорке. Они осудили сотрудничество РФ и международной организации, сообщили на сайте МИД РФ.

«С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов», — передали в министерстве.

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Лавров также напомнил, что Секретариат ООН должен соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, писала Газета.ru. Кроме того, стороны отметили важность укрепления роли организации в глобальной политике, передавал RT.

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. Дипломат высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками.

Как предполагал политсоветник Сергей Маркелов появление Лаврова в Нью-Йорке — это возможность пошептаться с Трампом о внутриполитической ситуации в США перед выборами. Однако глава МИД РФ ранее заявил, что не стоит ждать изменения американской политики после прихода Трампа к власти.