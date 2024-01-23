Мир 23 января 2024, 11:08 Лавров призвал не ждать изменения политики США после прихода Трампа к власти Лавров: избрание Трампа вряд ли изменит политику США по Украине piqsels

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США вряд ли изменят политику по отношению к Украине в случае прихода экс-президента Дональда Трампа к власти. Такое мнение выразил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS News.

По его словам, никакой разницы не будет. На данный момент есть только тенденция к разрушению российско-американских отношений, в том числе речь идет о соглашении по стратегической стабильности и взаимному доверию.

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«Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем», — подчеркнул Лавров.

Первым шагом по разрушению существовавших тогда отношений между США и Россией стал выход американской стороны из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам. Дипломат заверил, что чувство собственного превосходства и безнаказанности Белого дома только углубляется.

Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что США проигнорировали проявление доброй воли Владимира Путина на посту президента России. Американские власти, как уточнил он, не сделали никаких выводов из «неприемлемой политики», которую проводили в отношении России после распада Советского Союза.