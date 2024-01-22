Эксклюзив 22 января 2024, 14:27 Есть поводы поговорить. Стала известна истинная цель визита Лаврова в Нью-Йорк Политсоветник Маркелов: Лавров в Нью-Йорке поговорит с Трампом о выборах в США

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Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. Дипломат выскажется о ситуации на Ближнем Востоке и Украине. Однако у поездки есть важная политическая миссия, считает политсоветник Сергей Маркелов. Во время разговора с Екатериной Малашенко в стриме «360» эксперт заявил, что Лавров встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом и обсудит с ним предстоящие выборы.

Возможность пошептаться с Трампом

Текущие проблемы Совбеза неинтересны — это техническая часть, отметил Маркелов. По его словам, появление Лаврова в Нью-Йорке — это возможность пошептаться с Трампом о внутриполитической ситуации в США касательно выборов. Маркелов напомнил, что республиканцы Рон Десантис и Вивек Рамасвами досрочно вышли из гонки за пост американского лидера.

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«То есть мы видим, что перебалансировка внутри американского истеблишмента началась с точкой. <…> Мы видим, как потихоньку республиканцы выруливают крен. И поэтому я абсолютно уверен, что появление Лаврова там — это возможность пошептаться именно об этой внутриполитической ситуации», — подчеркнул Маркелов.

Классическая схема

Республиканцы осуществляют очень классическую политтехнологическую схему, добавил эксперт. Несколько кандидатов разогрели страну визитами и посещениями, посмотрели, на что реагирует рядовой американец и политические оппоненты.

«Мы увидели с вами сегодня уход ряда кандидатов-республиканцев. На языке избирательной кампании это называется „канализация избирательных голосов в сторону одного кандидата“», — объяснил политический советник.

Маркелов напомнил, что Рамасвами озвучивал очень серьезную повестку на будущее, чего не сделал ни один из основных кандидатов — ни Джо Байден, ни Дональд Трамп. При этом американцы всегда голосуют за будущее, а не за прошлое.

«И мы с вами что видим? Мы видим с вами, что идет усиление, то есть каток республиканцев давит. Ну, что бы нам там не поговорить-то на эту тему? Конечно, есть поводы поговорить», — заключил Маркелов.