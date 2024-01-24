Мир 24 января 2024, 03:34 «На вашей совести». Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками Лавров ответил постпреду Израиля Эрдану на упрек в отправке Ираном оружия в РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава МИД РФ Сергей Лавров и постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу. Его слова передало РИА «Новости».

Дипломат из еврейского государства раскритиковал Иран и обвинил его в отправках вооружений России, которое ВС РФ якобы используют в зоне специальной военной операции.

Реклама

«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести», — заявил российский министр.

Лавров призвал не хоронить решение Организации Объединенных Наций о формировании палестинского государства, как однажды похоронили «единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года».

Ранее глава МИД РФ заявил, что российская сторона не портила отношения с Америкой, поэтому не будет «просить прощения» для их налаживания. Также он отметил, что России не на что жаловаться.