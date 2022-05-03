Латвийский регулятор запретил платить за российский газ рублями

Комиссия рынка фианснов и капитала (КРФК) Латвии отказала компании Latvijas Gāze в выдаче спецразрешения для оплаты рублями поставок российского газа. Фирма обращалась к регулятору за одобрением изменения порядка расчетов с российской компанией «Газпром». Об этом сообщил представитель регулятора агентству Leta.

Как заявили в ведомстве, там не выдают разрешения на платежи компаниям. Одобрение могут получить финансовые учреждения, которые обращаются с запросами на платежи подсанкционным лицам — и это происходит в исключительных случаях. Тем более невозможна выдача подобного разрешения, если речь идет о разрешении на операции с российским кредитным учреждением, не подпадающим под надзор КРФК.

«КРФК отмечает, что в соответствии с общей позицией Еврокомиссии получение российского газа сейчас возможно, если это будет сделано в рамках существующих договоров и их условий. Другие возможности в настоящее время не рассматриваются, невозможны и могут быть расценены как попытки обойти санкции», — сообщило агентство.

Ранее в Latvijas Gāze сообщали о готовности платить за газ в рублях, поскольку подобная процедура «формально не нарушает санкционный режим и возможна».

Указ президента РФ Владимира Путина о новом порядке расчетов за российский газ с недружественными странами вступил в силу 1 апреля. Президент сообщил, что для оплаты газа западные страны должны будут открыть счета в российских банках. Такая мера, по словам пресс-секретаря главы российского госдуарства Дмитрия Пескова, принята из-за «экономической войны Запада против России».