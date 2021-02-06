«Я приветствую, что германское правительство продолжает поддерживать „Северный поток — 2“. Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается», — заявил он.

Выгоду от строительства «Северного потока — 2» получат Германия, Австрия и другие страны Запада. В целом газопровод — «очень позитивный проект».

Курц обратил внимание на важность диалога с Россией со стороны Евросоюза, несмотря на все существующие разногласия. Евросоюз должен проявлять осторожность и не идти против «Северного потока — 2».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в вопросе по «Северному потоку — 2» можно достичь компромисса. Расхождения с США по данной теме не столь серьезные. Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет тоже призвал немецкие власти не отказываться от проекта. Причем вне независимости от складывающихся обстоятельств. Отношения между Москвой и Берлином иногда бывали и хуже, но Германия всегда покупала российский газ.

Проект газопровода затевался в первую очередь ради Германии, напомнил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Поэтому следует руководствоваться не столько соображениями дружбы с США, сколько интересами собственного государства.