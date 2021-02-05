Проект газопровода «Северный поток — 2» затевался в первую очередь ради Германии. Поэтому непонятно заявление главы комитета бундестага по внешней политике Норберта Реттгена о необходимости согласования моратория на строительство проекта.

Так считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, сообщил сайт RT

«Казалось бы, глава комитета по международным делам в бундестаге, по нашим меркам, должен понимать, что подобные инсинуации насчет геополитических орудий и прочего не имеют ничего общего с действительностью», — заявил Морозов.

Изначально проект «затевали ради помощи немецким партнерам» и другим странам Европы, которые нуждались в больших поставках российского газа для развития экономики.

«Поэтому в этом проекте наибольшая заинтересованность именно у Германии. Тут следует руководствоваться не столько соображениями дружбы с США, сколько интересами собственного государства», — добавил депутат.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что в вопросе по «Северному потоку — 2» можно найти компромисс. Расхождения в мнениях с США по этой теме не столь серьезные. Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет уже призывал власти ФРГ не отказываться от газопровода, как бы не складывались обстоятельства.