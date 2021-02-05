Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в вопросе по «Северному потоку — 2» можно достичь компромисса. Расхождения с Соединенными Штатами по этой теме не такие серьезные.

Позицию немецкого лидера привело РИА «Новости». Меркель высказалась на этот счет из-за введенных США санкций.

«Отвергаем экстерриториальные санкции, но расхождения не такие глубокие, как кажутся. Мы найдем решение», — заявила она, комментируя давление со стороны Вашингтона по «Северному потоку — 2».

Ранее новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет призвал немецкие власти не отказываться от «Северного потока — 2», какими бы ни были обстоятельства. Он напомнил, что между Москвой и Берлином отношения иногда складывались и хуже, но российский газ Германия покупала всегда.

В Польше считают, что строительство газопровода остановить практически невозможно. О приверженности проекту все больше говорят в немецких политических и деловых кругах. Кроме того, Ангела Меркель ясно дала понять, что отказываться от «Северного потока — 2» не собирается.