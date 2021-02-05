Новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет поддержал немецкие власти и призвал их не отказываться от «Северного потока — 2» ни при каких обстоятельствах. По его словам, между Берлином и Москвой были отношения и похуже, но Германия всегда покупала российский газ.

«В течение 50 лет, даже в напряженный период холодной войны, Германия закупала газ у Советского Союза, а теперь у России. Правительство ФРГ следует верным курсом. <…> Я не думаю, что „Северный поток — 2“ станет серьезной проблемой на [предстоящих] выборах. Более того, я думаю, что консенсус, например с зелеными, возможен», — приводит Reuters слова Лашета.

Он добавил, что при реализации проекта «Северный поток — 2» необходимо учитывать интересы различных участников. В том числе и Украину.

Ранее политолог Александр Рар назвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель и правительство Германии борцами за «Северный поток — 2». В Министерстве экономики ФРГ в ответ на запрос депутата Левой партии в бундестаге Дитмара Барча заявили, что реализация проекта позволит снизить цены на газ на европейском рынке.