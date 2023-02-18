Мир 18 февраля 2023, 18:31 Кулеба обвинил Путина в одержимости Украиной Глава МИД Кулеба: пока Путин у власти, у Украины будут проблемы Twitter

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Проблемы Украины не закончатся, пока пост президента России занимает Владимир Путин. Об этом на полях Мюнхенской конференции заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«До тех пор, пока Путин находится у власти, у нас будут проблемы. Украина — это его собственная навязчивая идея», — сказал он.

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Кулеба выразил уверенность, что украинские военные будут испытывать нехватку оружия и боеприпасов, пока идет конфликт с Россией. При этом он отметил огромную поддержку ВСУ со стороны стран «Большой семерки» и НАТО.

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Ранее глава МИД Украины анонсировал «большие события», которые якобы должны произойти в международной политике 24 февраля. С его слов, будет «много важных политических сигналов, решения по санкциям, оружию, символы единства».

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген накануне заявил, что западным странам приходится тратить свои средства на поддержку киевского режима вместо того, чтобы вести борьбу с последствиями изменения климата. Политик усмотрел в растратах Запада вину президента России Владимира Путина.