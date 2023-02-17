Мир 17 февраля 2023, 18:12 Главный «грех» Путина назвали на Мюнхенской конференции Глава Мюнхенской конференции Хойсген обвинил Россию в растратах Запада на нужды Украины РИА «Новости»

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Глава проходящей в Мюнхене конференции по безопасности Кристоф Хойсген обвинил Россию в том, что Западу приходится тратить свои средства на поддержку киевского режима вместо борьбы с последствиями изменения климата. Его выступление транслировали на сайте форума.

Хойсген отметил, что Европа должна искать миллиарды долларов для поддержки Украины и покупать вооружение, чтобы «защитить демократию».

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«Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд „потерь и ущерба“, помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления», — сказал он.

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По мнению политика, в растратах Запада кроется главный грех президента России Владимира Путина.

Мюнхенская конференция стартовала в пятницу, 17 февраля. Россия второй год подряд не принимает участие в мероприятии.

В ходе выступления на конференции Канцлер Германии Олаф Шольц не признал тот факт, что поставки вооружения ВСУ продлевают конфликт на Украине. По его мнению, оказание киевскому режиму военной помощи ведет к скорейшему окончанию боевых действий.