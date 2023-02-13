Мир 13 февраля 2023, 05:40 Кулеба анонсировал «великие события» в годовщину начала спецоперации Глава МИД Украины Кулеба: 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут великие события freepik

Читать 360tv в

«Большие события» произойдут в международной политике 24 февраля. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба , его слова процитировал ТСН.

«23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут „великие события“. <…> Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях», — подчеркнул Кулеба.

Реклама

Ранее стало известно, что союзники Украины предложат на голосование антироссийскую резолюцию. По данным СМИ, это произойдет 23 февраля, во время заседания Генассамблеи ООН. Его приурочили к годовщине спецоперации России на Украине, которая началась 24 февраля 2022 года.

Реклама

Резолюция призывает Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины в соответствии с ее «международно признанными границами».

Авторы: