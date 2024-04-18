Мир 18 апреля 2024, 14:26 Кулеба обсудил с Блинкеном совместные усилия по получению Patriot Украиной Глава МИД Украины Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном Philipp Schulze/dpa / Global Look Press

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним совместные усилия по скорейшему получению Украиной систем противовоздушной обороны Patriot и ракет для них. Об этом Кулеба рассказал в соцсети Х.

«Я встретился с Энтони Блинкеном, чтобы поблагодарить США за поддержку Украины. Мы подробно обсудили наши совместные глобальные усилия, направленные на скорейшее получение Украиной большего количества систем ПВО Patriot и ракет для них», — написал он.

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Обе стороны указали на необходимость принятия американском конгрессом решения о выделении помощи Украине.

В рамках законопроекта Соединенные Штаты планируют выделить Украине около 61 миллиарда долларов на нужды, связанные с конфликтом. Правда, по факту часть этих денег пойдет на восстановление запаса вооружений самих США. В Кремле считают, что новые шаги США в любом случае ничего не изменят для Украины в ситуации на поле боя.