18 апреля 2024, 07:59
Названа сумма, которую США собрались выделить Украине по законопроекту
США запланировали выделить Украине около 61 миллиарда долларов
Соединенные Штаты запланировали выделить Украине на нужды, связанные с конфликтом, около 61 миллиарда долларов. Такая сумма указывается в законопроекте, подготовленном палатой представителей.
На закупку вооружений пойдет 11,3 миллиарда, на восполнение уже переданного военного имущества и оборонных услуг — 23,2 миллиарда, на обеспечение «текущих военных операций США в регионе» — 11,3 миллиарда. Кроме того, проект подразумевает передачу ВСУ ракет ATACMS в максимально короткие сроки.
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В течение 45 дней после одобрения инициативы Госдепартаменту США и Пентагону придется предоставить стратегию Соединенных Штатов по поддержке Украины на несколько лет. В течение двух месяцев после вступления закона в силу (если это произойдет) президент США Джо Байден должен будет договориться с Украиной о возмещении предоставленной ей экономической помощи. В частности, Украина должна будет возместить деньги, которые получила в рамках законопроектов «Фонд экономической поддержки» и «Содействие Европе, Евразии и Центральной Азии». У Байдена будет право списать до половины украинских долгов, но только после 15 ноября.
Дискуссии о поставке ракет ATACMS на Украину в США продолжаются с февраля.
США
Пентагон
Украина
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