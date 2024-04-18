Эксклюзив 18 апреля 2024, 13:04 «Махинация». США направят часть предназначенных Украине средств на собственное оружие Политолог Прокофьева: США направят средства из пакета помощи Украине на свой ВПК

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Палата представителей конгресса США опубликовала законопроект о новом пакете помощи Украине. Его разделили на три части — Израиль, Тайвань, Украина. Проект должны принять, только называть это именно пакетом помощи Украине странно, поделилась политолог, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева в стриме «360» с Екатериной Малашенко.

Баталии по поводу законопроекта идут в конгрессе уже очень долго. Республиканцы и демократы всячески пытались договориться, чтобы соблюсти интересы и тех и других.

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Если сравнить пакеты, то кажется, что помощь Израилю в разы меньше, чем помощь Украине. На самом деле в разрезе конкретных трат в рамках этого законопроекта у Израиля практически все деньги направлены на военную инфраструктуру. При этом часть предназначенных для Украины средств пойдет на восстановление ВПК США.

«Если мы посмотрим на структуру трат по Украине, то 23 миллиарда из этих 60 миллиардов долларов вообще направлены не на Украину <…>. Они направлены на восстановление запаса вооружений Соединенных Штатов Америки. Они, конечно, подают это под соусом, что вот мы сейчас восстановим эти запасы, потом передадим их Украине. Но это очень туманная перспектива», — считает Прокофьева.

РИА «Новости»

Единственное, что может помешать принятию законопроекта, — обострение внутрипартийной борьбы, добавила политолог.

Жители США считают, что конфликт на Украине необходимо урегулировать мирным путем, заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин. Она также указала на необходимость прекратить финансирование ВСУ.