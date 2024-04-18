18 апреля 2024, 13:55
Ничего не изменит. Песков — о пакете помощи США Украине
Песков заявил, что пакет помощи США Украине ничего не сможет изменить
США провоцируют Украину к боевым действиям до последнего человека. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
В силу своих внутренних политических разногласий в США ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. Де-факто речь идет о провоцировании этой страны, считает официальный представитель Кремля.
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«Все специалисты, да и околоспециалисты сейчас невооруженным глазом фиксируют ситуацию на фронте, которая далеко не благоприятна для украинской стороны, поэтому ничего это изменить не сможет», — подчеркнул Песков.
Жители Соединенных Штатов считают, что конфликт на Украине необходимо урегулировать мирным путем, заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин. Она также указала на необходимость прекратить финансирование Вооруженных сил Украины.
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