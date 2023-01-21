Мир 21 января 2023, 19:40 «Кто хочет польской крови, пошел вон». В Польше начались протесты против участия в конфликте на Украине Протесты против втягивания Польши в боевые действия на Украине начались в Варшаве РИА «Новости»

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В Варшаве начался митинг против втягивания Польши в боевые действия на Украине. Акцию организовала патриотическая организация «Соотечественники — Камрады», сообщило РИА «Новости». На улицу вышли сотни человек, они несут флаги и плакаты.

Протестующие проследовали маршем к Колонне Зигмунда. На транспарантах, которые держат в руках люди, видны надписи «Кто хочет польской крови, пошел вон!» и «Польша выбирает мир!». По мнению организаторов протеста, политики и местные СМИ пытаются влиять на людей с помощью провоенной пропаганды.

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Представители патриотической организации призвали к миру в стране. По их словам, те, кто хочет втянуть страну в конфликт на Украину, должны ответить за это, и их следует привлечь к ответственности.

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Власти Польши занимают проукраинскую позицию, поддерживают власти этой страны и предоставление ВСУ военной помощи. Премьера страны Матеуша Моравецкого уже ранее критиковали за то, что он поехал в Германию пытаться договориться о поставках украинской армии тяжелого вооружения. Политика призвали думать о внутренних проблемах страны.