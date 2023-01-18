Мир 18 января 2023, 09:53 «Хватит этого цирка». Поляков возмутили призывы Моравецкого к поставкам танков для ВСУ Читатели wPolityce раскритиковали премьера Польши за призывы к поставкам танков для ВСУ Defense.gov

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Жители Польши раскритиковали премьера страны Матеуша Моравецкого после его высказываний о поставках для ВСУ. Своим мнением поделились читатели местного портала wPolityce, сообщило РИА «Новости».

Моравецкий ранее обратился к властям Германии передать Украине танки и другое тяжелое вооружение.

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«Поражение Украины может стать прелюдией к третьей мировой», — заявил он в ходе визита в Берлин.

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Читатели wPolityce в ответ напомнили Моравецкому, что он занимает пост премьера Польши, а не Украины, поэтому его должны волновать проблемы своей страны.

«Займись тем, для чего тебя избирали. Прекрати втягивать нас в эту опасную игру», — призвал один из участников обсуждения.

Другой комментатор заметил, что у Моравецкого «совсем прохудился чердак».

«Кто ему велел нести такую чушь? Он не годится ни на какую должность, это опасный для Польши человек, это безумец», — подчеркнул пользователь.

В комментариях обратили внимание, что правящая партия Польши «Право и справедливость» каждый день занимается тем, что разжигает конфликт, передает оружие и технику Украине вместо того, чтобы призывать к переговорам.

Еще один читатель обвинил Германию и ЕС в незаконном насаждении в Польше «анархо-судократии», однако, по его словам, Моравецкого все это устраивает.

«Что делает польский премьер? Протестует? Нет, он едет в Берлин и скандалит из-за Украины. Хватит уже этого цирка!» — возмутился он.