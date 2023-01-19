Эксклюзив 19 января 2023, 00:16 И рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Польша хочет Западную Украину, но без войны с Россией Политолог Журавлев: Моравецкий поддерживает раздел Украины, несмотря на усталость Запада Defense.gov

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные страны устали помогать Украине. Якобы раньше дискуссии по этой теме были «на иных уровнях эмоций и участия». Несколькими днями ранее польский премьер призвал Германию передать Киеву тяжелое вооружение, в том числе танки. Требование вызвало шквал критики со стороны поляков. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с «360» заметил, что Моравецкий «колеблется с линией партии». И хотя выступает за продолжение военного конфликта на Украине, не может не замечать усталость Запада от происходящего.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Колебания по линии партии

[Моравецкий] колеблется с линией партии — был такой термин в советское время. Он за то, чтобы военный конфликт на Украине продолжался. Более того, за то, чтобы Украину в общем-то поделить. Но при этом, не может не замечать, что все устали.

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Я имею в виду, и немцы, и, главное, американцы. Покровителями-то нынешнего польского режима являются последние, хотя в действительности польские консерваторы американцев не очень любят, прямо скажем.

Вот [Моравецкий] и движется: с одной стороны, очень хочет, чтобы польские войска вошли на Украину, но вошли туда по мандату НАТО. Вступать с нами в военное столкновение он не хочет — боится. А вот по мандату, если хоть одна пуля пролетит в сторону польских войск, [то] это будет война с НАТО. Он прекрасно понимает, что мы на это не пойдем.

НАТО не хочет давать этот мандат, потому что не хочет воевать ни за Польшу, ни за Турцию. Помните, турки сбили наш самолет и потребовали в соответствии со статьей вашингтонского договора, чтобы НАТО за них повоевало. И были посланы в самых грубых выражениях.

РИА «Новости»

Сложности позиции

Здесь та же самая ситуация. Моравецкий, с одной стороны, хочет военного конфликта, чтобы его страна отхапала как минимум Западную Украину, а как максимум — все, что с западного берега Днепра.

Но для этого он вынужден сказать об этом своему народу, [который задается вопросами о дальнейших действиях правительства Польши], вынужден признать, что Запад устал от этого военного конфликта.

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Вот он своему населению и объясняет, мол, ребят, мы вообще хотим, но вот проблемы непреодолимой силы. Поэтому пока непонятно, будем мы с русскими воевать или нет — в смысле, будем оккупировать западную Украину или нет. Воевать-то они не будут. Вот сложность его позиции.