Мир 18 января 2023, 17:22 «Мы — пушечное мясо». Власти Польши обвинили во втягивании страны в конфликт НАТО и России Myśl Polska: Польшу ждет уничтожение при ответном ударе России на агрессию НАТО РИА «Новости»

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Польше грозит уничтожение в случае ответного удара России на агрессию НАТО, предупредила обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая. По ее мнению, действия польских властей сейчас говорят о том, что они хотят именно такого сценария.

По оценке журналиста, Польша перестала быть самостоятельным государством, а превратилась в полигон Запада и потенциальное поле битвы. Страну используют с целью оттеснить Россию на восток, подчеркнула Горлицкая.

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«Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. <…> Мы должны психологически готовиться к худшему», — написала обозреватель.

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Она обратила внимание, что власти и политические элиты Польши явно хотят совершить акт самоуничтожения, поэтому продолжают втравливать страну в военное противостояние. В случае конфликта простым полякам будет некуда деваться. В принципе, к такому сценарию население морально не готово, добавила журналист.

«Накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает землю целью [возможного удара]», — заключила Горлицкая.