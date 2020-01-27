Крушение вертолета Брайанта попало на видео

В Сети появилось видео крушения вертолета Sikorsky S-76, на борту которого находился знаменитый баскетболист Коби Брайант. Легенда NBA погиб вместе со своей дочерью, когда они летели на тренировку по баскетболу.

На кадрах видно, что вертолет упал прямо в ущелье в холмах близ города Калабасас, после чего взорвался. Ранее власти объявили, что на борту воздушного средства были девять человек, все они скончались до прибытия спасателей.

СМИ сообщили, что перед крушением вертолет кружил четверть часа: он сделал 10 кругов над городом Глендейл, после чего врезался в склон горы в Калабасасе.

Крушение вертолета произошло 26 января. Баскетболист разбился, когда вместе с дочерью летел на ее тренировку.

Причины крушения еще не известны. Не исключается, что вертолет разбился из-за тумана, который накрыл Калифорнию утром в воскресенье. К расследованию подключились специалисты ФБР и представители Sikorsky.

Коби Брайант пять раз становился чемпионом NBA, два раза — олимпийским чемпионом. Его последний матч прошел в апреле 2016 года. Спортсмену был 41 год.