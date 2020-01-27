Разработчик вертолета Брайанта примет участие в расследовании крушения

«Мы выражаем наши искренние соболезнования всем, кого затронула катастрофа вертолета S-76B разработки Sikorsky, произошедшая в городе Калабасас (штат Калифорния). Мы находимся в контакте с Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) и готовы оказать помощь следствию и нашим клиентам», — отметили в пресс-службе Sikorsky.

В компании подчеркнули, что считают безопасность своим главным приоритетом, так что они уведомят своих клиентов, если возникнет необходимость в каких-то доработках в вертолетах.

Вертолет S-76B разбился 26 января в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса. Это был личный вертолет знаменитого баскетболиста Коби Брайанта. Погибли девять человек, в том числе Брайант, его дочь, ее подруга по баскетбольной команде с родителями, пилот. СМИ узнали, что они летели на тренировку девочек по баскетболу.

Причины крушения пока не известны, не исключается, что вертолет разбился из-за тумана. К расследованию привлечено ФБР.