Лучший баскетболист мира Леброн расплакался после гибели Брайанта. Видео

Судя по кадрам, печальную весть Джеймсу сообщили в аэропорту. Вокруг плачущего спортсмена стоят чемоданы, сам он держит в руках дорожную сумку.

Брайант погиб в авиакатастрофе. Его вертолет рухнул в Калифорнии, США. Одной из причин аварии называют густой туман.

Баскетболисту исполнился 41 год. За время спортивной карьеры он установил множество рекордов. В частности, прославился своими бросками и стал одной из звезд NBA. Приятели и фанаты называли его Черной Мамбой.

На борту разбившегося вертолета всего находились, по последним уточненным сведениям, девять человек. Не выжил никто: от винтокрылой машины остались одни обломки. По сообщениям СМИ, баскетболист сопровождал свою 13-летнюю дочь Джианну на тренировку. Девочка тоже погибла.

Также погибли 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли со своей супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой. Джианна и Алисса были подругами: девочки вместе играли в юниорской баскетбольной команде. Среди первых, кто выразил соболезнования по поводу трагедии, была сборная России по футболу.