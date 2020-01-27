Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь и еще семь человек

Вместе с баскетболистом Коби Брайантом и его дочерью погибла подруга девочки и ее родители, все они летели на тренировку по баскетболу. Как узнали СМИ, на борту вертолета находились девять человек, никому из них не удалось спастись.

«Никто не выжил. По нашим данным, на борту было девять человек: пилот и восемь пассажиров», — цитирует CNN шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Вильянуэву.

По информации Associated Press, в результате крушения вертолета погибли сам баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна Мария, 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли со своей супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой. Как узнали СМИ, Джианна и Алисса были подругами и играли вместе в юниорской команде по баскетболу.

Личный вертолет Брайанта разбился 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса. Причины крушения пока не известны, к расследованию подключилось ФБР. По данным СМИ, в воскресенье утром был сильный туман, из-за чего некоторые компании приостановили полеты.

Кроме того, сайт The Mirror узнал, что перед крушением вертолет кружил четверть часа: он сделал 10 кругов над городом Глендейл, после чего врезался в склон горы в Калабасасе.

Коби Брайант — один из самых титулованных баскетболистов в мировой истории. Он пять раз становился чемпионом NBA, два раза — олимпийским чемпионом. Его последний матч прошел в апреле 2016 года. Спортсмену был 41 год.