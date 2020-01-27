Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь и еще семь человек
«Никто не выжил. По нашим данным, на борту было девять человек: пилот и восемь пассажиров», — цитирует CNN шерифа округа Лос-Анджелес Алекса Вильянуэву.
По информации Associated Press, в результате крушения вертолета погибли сам баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна Мария, 56-летний тренер колледжа Orange Coast Джон Альтобелли со своей супругой Кери и 13-летней дочерью Алиссой. Как узнали СМИ, Джианна и Алисса были подругами и играли вместе в юниорской команде по баскетболу.
Личный вертолет Брайанта разбился 26 января в Калабасасе неподалеку от Лос-Анджелеса. Причины крушения пока не известны, к расследованию подключилось ФБР. По данным СМИ, в воскресенье утром был сильный туман, из-за чего некоторые компании приостановили полеты.
Кроме того, сайт The Mirror узнал, что перед крушением вертолет кружил четверть часа: он сделал 10 кругов над городом Глендейл, после чего врезался в склон горы в Калабасасе.
Коби Брайант — один из самых титулованных баскетболистов в мировой истории. Он пять раз становился чемпионом NBA, два раза — олимпийским чемпионом. Его последний матч прошел в апреле 2016 года. Спортсмену был 41 год.