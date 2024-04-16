Мир 16 апреля 2024, 07:15 Крупнейшая партия выступила против участия Швейцарии в переговорах по российским активам Швейцария отказалась участвовать в спецгруппе стран G7 REPO по поиску активов РФ Unsplash

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Швейцарская народная партия (UDC) на заседании Федерального совета выступила против участия страны в поиске активов россиян за рубежом под эгидой G7. Политики заявили, что присоединение к специальной группе REPO лишит государство нейтрального статуса, сообщили «Известия».

«Парламентская группа UDC отклоняет предложение 22.3451 „Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России“», — объявили члены партии.

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По мнению политиков, присоединение к этой оперативной группе несовместимо с швейцарским нейтралитетом. Они призвали не участвовать в инициативе G7.

Кроме итого, партия выступила против присоединения к инициативе «Европейский небесный щит». По их мнению, это стало бы шагом к вступлению в НАТО и означало бы отказ от суверенитета в защите собственного воздушного пространства.

UDC получила большинство мест в нижней палате парламента. Она предложила закрепить в конституции нейтральный статус Швейцарии.