Мир 11 апреля 2024, 22:05 Швейцария задумалась о возвращении нейтралитета через отказ от санкций Швейцарская партия UDC потребовала отказаться от санкций вне Совбеза ООН РИА «Новости»

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Занимающая большинство мест в нижней палате парламента «Швейцарская народная партия» (UDC) внесла на рассмотрение правительства заявку о проведении референдума по закреплению в Конституции нейтрального статуса страны. Инициатива собрала более 130 тысяч подписей. Об этом сообщила пресс-служба политического объединения.

Депутаты заявили, что нейтралитет уберег страну от войн и внутренних раздоров. Но в последние годы страна начала терять свой статус из-за сближения с НАТО, присоединения к санкциям Евросоюза, участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

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«Следствием такой разносторонней внешней политики является то, что Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство и, следовательно, больше не пользуется доверием всех сторон конфликта», — заявили авторы инициативы.

Политики предложили вернуть Швейцарии нейтралитет через реализацию следующих положений: страна должна сохранить возможность на свою защиту, отказ от вступления в военные или оборонные союзы, а также отказ от всех санкций, которые не получили одобрения Совета Безопасности ООН.

Авторы инициативы отметили, что на первое место они ставят внутреннюю стабильность страны, которая многие сотни лет сохраняла свое уникальное положение, благодаря нейтралитету.

Правительство Швейцарии объявило, что с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток пройдет саммит высокого уровня по урегулированию военного конфликта на Украине. По итогам встречи участники представят дорожную карту для прекращения боевых действий.

Министр иностранных дел европейской страны Иньяцио Кассис заявил, что намерен пригласить на встречу представителей России. Он подчеркнул, что без этого обсуждение итогового решения невозможно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предупредил швейцарского коллегу, что на предстоящем саммите президент Украины Владимир Зеленский станет продвигать собственную «формулу мира», поэтому мероприятие станет бесполезным.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия готова вести переговоры при условии, если станут учитываться ее требования.