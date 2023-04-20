Мир 20 апреля 2023, 01:32 Швейцария отказалась присоединяться к группе по заморозке активов россиян Швейцария не планирует присоединяться к группе REPO по заморозке активов россиян РИА «Новости»

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Власти Швейцарии отказались официально присоединяться к международной группе REPO, которая занимается поиском и арестом зарубежных активов россиян и связанной с Россией собственности. Об этом в среду сообщил портал SRF.

Группу REPO создали в марте прошлого года. В нее входят представители США, Австралии, Британии, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии. На прошлой неделе дипломаты призвали Швейцарию присоединиться к ним. В Федеральном департаменте по экономическим вопросам страны ответили, что не видят в этом необходимости.

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«Сотрудничество Швейцарии с группой REPO в данный момент осуществляется без проблем. Проводятся телефонные звонки и личные встречи <…>. По этой причине мы не видим причин сейчас официально присоединяться к данной инициативе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что швейцарские банки начали отлеживать операции по счетам своих клиентов из России. Если финансовые организации обнаруживают, что налоги начисляются в российский бюджет, то людям грозят закрытием счетов.