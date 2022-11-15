Мир 15 ноября 2022, 12:26 Нейтралитет Швейцарии пошатнулся из-за спецоперации — СМИ РИА «Новости»: Швейцарии стоит сохранять нейтралитет, если она хочет процветать и дальше Unsplash

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Швейцария 200 лет старательно соблюдала нейтралитет на мировой арене, однако ситуация на Украине, в том числе санкции против России, поставили ее политику под сомнение. Об этом написало РИА «Новости».

Издание напомнило, что страна обрела нейтральный статус в 1815 году после наполеоновских войн. Подразумевалось, что она может иметь собственные ВС, но обязана применять их исключительно для защиты своей территориальной целостности и независимости и не может поставлять вооружение в воюющие страны. При этом в швейцарской конституции положения о нейтралитете нет. И сейчас он не так уж однозначен — к примеру, Швейцария одобрила все семь пакетов антироссийских санкций (и в результате оказалась в российском списке недружественных стран). Она отказала Германии и Дании в отправке боеприпасов и боевых машин на Украину, но направляет туда гумпомощь. В Европе многих «сильно раздражает» эта несговорчивость, да и Украину возмущает блокировка поставок, указало СМИ.

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МИД России по итогам встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом констатировал «отход Швейцарии от принципа нейтралитета». Летом президент и глава МИД страны Кассис предложил отказаться от иллюзии полной независимости и придерживаться нового «кооперативного нейтралитета» с учетом вызовов времени. Кассис указал на необходимость расширять сотрудничество с единомышленниками, в частности военное, но сохранять диалог и с другими странами, а также выступать посредником в урегулировании конфликтов.

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Федеральный совет, обсудив этот вопрос в сентябре, заявил, что политика, проводимая Швейцарией с 1993 года, оставляет ей «достаточное пространство для маневра» и реагирования на события на Украине.

На днях ассоциация Pro Suisse вышла с инициативой «За сохранение швейцарского нейтралитета», подразумевающая внесение соответствующего принципа в конституцию. Чтобы вопрос вынесли на национальный референдум, инициатива должна набрать 100 тысяч подписей за полгода.

Швейцария процветает именно благодаря принципу нейтралитета, и отступать от него не стоит, подытожило РИА «Новости».