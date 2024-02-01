01 февраля 2024, 13:14
Кремль указал на незаинтересованность других стран в расследовании крушения Ил-76
Песков: другие страны не заинтересованы в расследовании катастрофы с Ил-76
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал вопрос о международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области. По его словам, российской стороне ставят условия, но это лишь подтверждает, что другие страны не заинтересованы в выяснении причин катастрофы.
«Слышим голоса, что нужны бумаги, иначе не будут расследовать. Но уже понятно, что они не заинтересованы», — заявил представитель Кремля.
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Накануне Песков заявил, что не располагает деталями расследования по Ил-76. При этом он подтвердил, что работа сотрудников следственных органов продолжается.
Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение 24 января возле села Яблоново. В Ил-76, перевозивший украинских пленных к месту обмена, попали две ракеты, запущенные с подконтрольной киевскому режиму территории.
В Следственном комитете проанализировали находившиеся на месте катастрофы фрагменты ракет, взрывчатки и пришли к выводу, что удар нанесли из ЗРК Patriot.
Дмитрий Песков
Россия
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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