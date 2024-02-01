Мир 01 февраля 2024, 13:14 Кремль указал на незаинтересованность других стран в расследовании крушения Ил-76 Песков: другие страны не заинтересованы в расследовании катастрофы с Ил-76 Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал вопрос о международном расследовании крушения Ил-76 в Белгородской области. По его словам, российской стороне ставят условия, но это лишь подтверждает, что другие страны не заинтересованы в выяснении причин катастрофы.

«Слышим голоса, что нужны бумаги, иначе не будут расследовать. Но уже понятно, что они не заинтересованы», — заявил представитель Кремля.

Реклама

Накануне Песков заявил, что не располагает деталями расследования по Ил-76. При этом он подтвердил, что работа сотрудников следственных органов продолжается.

Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение 24 января возле села Яблоново. В Ил-76, перевозивший украинских пленных к месту обмена, попали две ракеты, запущенные с подконтрольной киевскому режиму территории.

В Следственном комитете проанализировали находившиеся на месте катастрофы фрагменты ракет, взрывчатки и пришли к выводу, что удар нанесли из ЗРК Patriot.