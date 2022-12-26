Мир 26 декабря 2022, 18:39 Кремль сообщил о существенном продвижении в вопросе вывоза российских удобрений Пресс-секретарь Песков рассказал о продвижении в вопросе вывоза российских удобрений РИА «Новости»

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Проблема с поставкой российских удобрений на мировой рынок пока не решена полностью, но в этом вопросе удалось добиться серьезного продвижения. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Проблема пока что не решена в полной степени, но существенные достижения есть. Наши переговорщики хорошо поработали, как и представители ООН. Есть определенные продвижения, но кое-что сделать еще предстоит», — отметил помощник Владимира Путина.

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В сентябре Европейская комиссия ограничила закупку российских удобрений, в связи с чем отечественные сухогрузы не смогли отплыть из европейских портов.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 декабря сообщил, что власти Нидерландов и Эстонии разрешили вывоз российских удобрений из своих морских портов, грузы доставят в развивающиеся страны.

Президент России Владимир Путин сообщал, что государство готово существенно расширить экспорт удобрений, производители могут сотрудничать с партнерами из любых стран в этой отрасли без исключений.