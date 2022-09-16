Путин призвал ООН повлиять на ЕК для снятия ограничения на экспорт удобрений из России | 360°

Власть 16 сентября 2022, 11:56 Поделиться Telegram

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Viber Путин призвал ООН повлиять на ЕК для снятия ограничения на экспорт удобрений из России Президент Путин призвал ООН повлиять на ситуацию с экспортом удобрений из России РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин призвал секретариат ООН воздействовать на решение Еврокомиссии и потребовать от Евросоюза снять ограничения на экспорт российских удобрений в третьи страны. Об этом написал ТАСС.

«Позавчера проинформировал господина [генерального секретаря ООН Антониу] Гутерриша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — сказал он.

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Путин отметил, что 90% российского экспорта продовольствия из РФ идет в страны Африки, Азии и Латинской Америки. По его словам, государствам надо прекратить использовать в своей политике экономический эгоизм и незаконные санкции. Он добавил, что ШОС носит внеблоковый характер.

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«Мы оказываем содействие в решении нарастающих в мире энергетических и продовольственных проблем, возникающих в результате ряда системных ошибок в ведущих экономиках мира в сфере финансов и энергетики», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Российская Федерация лишена какого-либо эгоизма. Глава государства высказал мнение, что в мировой экономике и политике грядут серьезные изменения, они будут носить необратимый характер.

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