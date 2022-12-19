Мир 19 декабря 2022, 19:26 Российские удобрения разрешили вывезти из Роттердама и Эстонии Генсек ООН Гутерриш сообщил о разрешении на вывоз российских удобрений из портов Европы Unsplash

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Грузы с российскими удобрениями, которые застряли в портах Роттердама, Антверпена и Эстонии, разрешили вывезти. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщил ТАСС.

Судно с российскими удобрениями, напомнил Гутерриш, ранее направилось из Нидерландов в Мозамбик, после этого груз доставят по земле в Малави.

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«На данный момент завершены инспекции других грузов в Роттердаме, Антверпене и Эстонии, разрешение на их вывоз уже есть», — уточнил генсек ООН.

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По его словам, Латвия дала согласие на проведение инспекций для вывоза 190 тысяч тонн российских удобрений. В настоящее время проводятся соответствующие инспекции.

Ранее стало известно, что большая часть экспортированной из Украины пшеницы в замках зерновой сделки пошла в развивающиеся страны. Речь идет об Афганистане, Эфиопии, Сомали и Йемене, отметил генсек ООН Антониу Гутерриш. Также в рамках продовольственного соглашения из портов Украины по морскому гуманитарному коридору уже вывезли свыше 14 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.