23 ноября 2022, 10:49
Путин указал на готовность России к расширению экспорта удобрений
Президент Путин сообщил о готовности РФ к расширению экспорта удобрений для всех партнеров
Президент России Владимир Путин сообщил, что страна готова к расширению экспорта удобрений. Он указал, что российские производители могут работать абсолютно со всеми партнерами в этой области. Такое заявление глава государства сделал на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным, сообщила пресс-служба Кремля.
«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — сказал Путин.
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По его словам, о непростой ситуации на мировых рынках удобрений наслышаны даже неспециалисты.
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Как было отмечено на встрече, группа компаний «Уралхим» стала одним из крупнейших мировых производителей аммиака, азотных и калийных удобрений. Работе предприятия не мешают преграды, искусственно созданные западными партнерами.
Президент обратил внимание, что Россия должна поддержать поставками удобрений Африку и другие развивающиеся страны.
Ранее сообщалось, что Нидерланды согласились разблокировать 20 тысяч тонн российских удобрений для Малави.
Владимир Путин
Удобрения
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