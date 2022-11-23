Власть 23 ноября 2022, 10:49 Путин указал на готовность России к расширению экспорта удобрений Президент Путин сообщил о готовности РФ к расширению экспорта удобрений для всех партнеров РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин сообщил, что страна готова к расширению экспорта удобрений. Он указал, что российские производители могут работать абсолютно со всеми партнерами в этой области. Такое заявление глава государства сделал на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — сказал Путин.

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По его словам, о непростой ситуации на мировых рынках удобрений наслышаны даже неспециалисты.

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Как было отмечено на встрече, группа компаний «Уралхим» стала одним из крупнейших мировых производителей аммиака, азотных и калийных удобрений. Работе предприятия не мешают преграды, искусственно созданные западными партнерами.

Президент обратил внимание, что Россия должна поддержать поставками удобрений Африку и другие развивающиеся страны.

Ранее сообщалось, что Нидерланды согласились разблокировать 20 тысяч тонн российских удобрений для Малави.